В «Ленкоме» прокомментировали состояние Марка Захарова

Худрук «Ленкома» режиссер Марк Захаров оценивает свое состояние как нормальное – об этом в разговоре с РИА Новости рассказал директор театра Марк Варшавер. Он также сообщил некоторые подробности случившегося. Так, ранее у Захарова поднялась высокая температура, после чего он был отправлен в больницу на кардиограмму и МРТ. Это нужно было для более точной диагностики. По словам Варшавера, опасение о воспалении легких подтвердилось, однако в легкой форме. Медики заверили, что поставят режиссера на ноги за три дня.