В Москву во вторник придет жара до +28°С

Уже сегодня российскую столицу ждет теплая погода: столбик термометра поднимется до +28°С, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение российского Гидрометцентра. В сообщении службы говорится, что погода будет колебаться в пределах +26°C – +28°C. На небе не исключено появление небольшой облачности, однако осадков не ожидается. Также по прогнозам – южный ветер со скоростью до восьми метров в секунду.