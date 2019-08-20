Минтруд против штрафов за курение на работе

Заработная плата – это вознаграждением за проделанный труд, а курение не может быть фактором, который влияет на формирование системы зарплат. Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении Минтруда. Оно было сформулировано на фоне ранее опубликованной программы Минздрава об «Укреплении общественного здоровья работающих». Суть ее в том, что сотрудников, которые курят, предлагается штрафовать. Кроме этого, предлагается вводить тесты на алкоголь. При этом в Минтруде считают очень важным развитие мер, направленных на укрепление здоровья граждан.