Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

В российской столице в срочном порядке в клинику был госпитализирован знаменитый советский и российский режиссер театра и кино, 85-летний народный артист СССР Марк Захаров. Как утверждает РЕН ТВ, худрук «Ленкома» в данный момент пребывает в реанимации. Согласно предварительным дынным, врачи поставили ему диагноз «двустороннее воспаление легких». В целом состояние Захарова московские медики оценивают как тяжелое, но стабильное.