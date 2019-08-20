Армия Сирии перерезала пути снабжения террористов в Хаме

Армия Сирии перекрыла маршруты, по которым боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещены в РФ) снабжались в Хаме. В частности, как рассказал в разговоре с РИА Новости военный собеседник, была перекрыта дорога около города Хан-Шейхун. В данный момент военнослужащие находятся на позициях в районе северной окраины Хан-Шейхуна.

Напомним, что после сирийских переговоров, которые состоялись в Нур-Султане второго августа в Идлибе начал действовать «режим прекращения огня».

Также, как ранее заявляли представители армии Сирии, они прекратят боевые действия в том случае, если Анкара начнет соблюдать пункты российско-турецкого договора, заключенного осенью 2018 года. Ключевой договоренностью стал отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на двадцать км от демилитаризованной зоны в Идлибе.