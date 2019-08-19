Россию ждет новый экономический кризис

Эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ поделились своими прогнозами относительно будущего России, в частности эксперты рассказали, когда россиянам ждать очередного экономического кризиса.

По мнению специалистов, если ситуация с торговой войной между США и Китаем не улучшится, то это приведет к замедлению темпов роста их экономик, что сразу же отразится на ценах на сырьевые ресурсы (приведет к их падению). Для России это будет означать начало серьезных трудностей в экспорте сырья на мировые рынки, а следствием станет замедление экономического роста страны и, при наихудшем развитии событий приведет к рецессии экономики.

Новый экономический кризис будет выражаться в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях. При этом эксперты подчеркивают, что произойдет это не раньше чем через год-полтора.

Эксперты отметили, что в 2020-2021 годах будет отмечаться 12 лет с последнего мирового кризиса, а период в 10-12 лет рассматривается в экономических прогнозах как период, во время которого происходит кратковременная рецессия мировой экономики, после хорошего экономического роста с момента выхода из кризиса, пишет РИА Новости. Также, по словам экспертов, это время является самым благоприятным для возникновения так называемых финансовых "пузырей".