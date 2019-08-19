Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой

Авиация правительственных сил Сирии обстреляла турецкий военный конвой, который движется в районе Хан-Шейхуна в провинции Идлиб между наблюдательными пунктами по контролю над зоной деэскалации. Информация об этом поступила от агентство DHA.

Минобороны Турции подтвердило данное сообщение заявив также о трех погибших и 12 раненых при атаке правительственных сил Сирии на военный конвой в Идлибе. Также, как передает агентство Аnadolu, в МИД Турции резко осудили действия ВВС Сирии и подчеркнули, что они противоречат сотрудничеству, диалогу и тем соглашениям, которые ранее были заключены с Россией.

Ранее, государственное телевидение Сирии, ссылаясь на МИД заявило, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу и движутся в сторону Хан-Шейхуна. В настоящее время за этот сирийский город ведет бои армия правительственных сил Сирии, пишет РИА Новости.