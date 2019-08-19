В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ

Совет Государственной думы 19 августа на внеочередном заседании решил создать комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. С таким предложением выступили лидеры думских фракций. Отмечается, что комиссия незамедлительно приступит к работе, то есть не будет дожидаться начала осенней сессии палаты, а значит, депутатов отзовут с отпусков. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Россия руководствуется принципом невмешательства во внутренние дела сверенных стран, поэтому необходимо, чтобы этот же принцип применялся в выстраивании отношений и с российским государством. Володин отметил, что сейчас есть огромное число фактов, которые говорят об обратном. Например, на государственных каналах некоторых стран призывают граждан России к проведению несанкционированных митингов, а также указывается место сбора. Все это свидетельствует о вмешательстве других государств во внутренние дела страны, чего РФ не может допустить.

Главой комиссии назначили председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. Он сообщил, что первое заседание запланировано на 30 августа, пишет «Российская газета».