Американец сфотографировал необычный НЛО над деревьями

В небольшом американском городке Sterling City один из местных жителей запечатлел на камеру весьма странный объект, который парил над деревьями. НЛО был зафиксирован в ночное время.

Как рассказал автор снимка, он проснулся ночью, чтобы прикрыть окно, но неожиданно увидел над деревьями необычный объект и решил сфотографировать.

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг прокомментировал отснятые кадры. Он сообщил, что сначала решил, что снимки ненастоящие. Однако после того как Уоринг добавил свет к фото и внимательно изучил снимок, он понял, что перед ним действительно инопланетный объект.

Исследователь отметил, что подобные фотографии НЛО редко когда удается запечатлеть на камеру.