Минздрав хочет тестировать работников на алкоголь

Согласно программе «Укрепление здоровья работающих», Минздрав России предложил работодателям организовать проверку своих сотрудников на употребление алкогольных напитков. В ведомстве считают, что подобные меры помогут сократить число нечастных случаев на производстве. Планируется, что для проведения такой проверки будет использоваться алкотестер.

Также в программе сказано, что российский Минздрав предлагает работодателям проводить безалкогольные корпоративные мероприятия, пишет РИА Новости.