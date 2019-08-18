Пушков ответил на слова украинского посла о потере страной государственности

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова украинского постпреда при СЕ Дмитрия Кулебы о том, что Украина теряет ключевые признаки государства. Также он считает это заявление «редким моментом просветления».

Пушков добавил, что украинскому правительству следует наконец-то понять это, сделать соответствующие выводы и заняться страной. По его мнению Киеву следует прекратить воевать с Москвой на международном уровне, ведь пять лет пропаганды русофобии привели к тому, что Украина осталась в «прошлом», передает РИА Новости.