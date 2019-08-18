Новый аэропорт Саратова принял первый рейс

18 августа 2019 года, аэропорт Гагарин в Саратовской области принял первый авиалайнер. Авиакомпания «Победа» из московского Внуково совершила тестовый рейс: в 12:17 по местному времени в новом аэропорту самолет совершил посадку.

На борту авиалайнера Boeing 737-800 находились спикер Государственной думы Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько и владелец холдинга «Аэропорты регионов» Виктор Вексельберг.

Подчеркивается, что «Аэропорты регионов» осуществляют управление новым аэропортом в Саратове. В постоянном режиме Гагарин начнет работать с 20 августа 2019 года. Рейсы из Саратова-Центрального будут переведены в этот аэропорт.

Ранее появилась информация о том, что настоящий космический корабль был установлен в здании аэропорта Гагарин. Корабль доставили из города Самара.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в конце июля подписал распоряжение открыть новый аэропорт в Саратовской области, который будет назван в честь советского космонавта Юрия Гагарина, передает «Известия».