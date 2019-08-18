Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет

Сергей Шойгу, министр обороны России, сообщил, что примерно за восемь месяцев до выхода в одностороннем порядке из ДРСМД Соединенные Штаты Америки заложили в свой бюджет средства на разработку ракет. Подчеркивается, что Шойгу поручил Министерству обороны страны наблюдать за развитием американской программы.

Также министр отметил, что российская сторона, несмотря на случившееся, готова к возобновлению диалога касательно вопроса вооружения.

Ранее, 2 августа, по инициативе Вашингтона действие ДРСМД было официально прекращено. Президент РФ Владимир Путин заявил, что после выхода США из соглашения Россия не может игнорировать подобное положение дел, сообщает «Интерфакс».