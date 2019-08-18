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В США отказались поставлять в Российскую Федерацию углеволокно для «Спектр-М»

18.08.2019 12:59
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В США отказались поставлять в Российскую Федерацию углеволокно для «Спектр-М»

В Соединенных Штатах Америки наотрез отказались поставлять в Россию углеволокно, которое используется в создании космического радиотелескопа «Спектр-М».

Лариса Лихачева, замдиректора Физического института РАН, рассказала, что до 2012 года этот материал поставляла британская компания, но после того, как эту фирму выкупили американцы, они около года затягивали с окончательным решением касательно поставки высокомодульного углеволокна для панелей антенны обсерватории «Спектр-М».

Лихачева уточнила, после отказа на поставку этого материала, Россия вышла на группу Sumitomo из Японии, которая предоставила Научно-исследовательскому институту космических и авиационных материалов лицензию на продажу углеволокна. Далее институт пропитывает приобретенный материал связующим своей разработки, получая полуфабрикат или так называемый препрег, из которого по особой технологии изготавливаются высокоточные панели.

Ранее сообщалось, что запуск «Спектра-М» запланирован на 2027 год, однако точный срок будет зависеть от финансирования, пишет «Газета.Ru».

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