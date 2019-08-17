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В СФ прокомментировали инициативу Польши о размещении военных США в стране

17.08.2019 13:54
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В СФ прокомментировали инициативу Польши о размещении военных США в стране

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что если военный контингент США будет размещен на территории Польши, это будет прекрасным стимулом сдерживания российской агрессии. Причем он подчеркнул, что Польша - наиболее выгодная со стратегической точки зрения страна для размещения военных США, чем любая другая страна ЕС. Чапутович выразил надежду на то, что во время визита в Польшу президента США Дональда Трампа, сторонам удастся согласовать все детали предстоящего размещения военного контингента США на территории Польши.

В Совете Федерации прокомментировали данное заявление. Так, член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич назвал подобные планы абсурдом и бесполезной тратой как материальных, так и человеческих ресурсов, так как Россия "и в мыслях не держит" решать проблемы с помощью силы. При этом Клинцевич подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на адекватный и зеркальный ответ на любые действия США.

Также, политик выразил опасение, что в случае размещения на территории Польши военного контингента США, в стране может быть размещено и ядерное вооружение. Причем, по словам Клинцевица, польские власти могут сами попросить об этом, так как "от сегодняшнего польского руководства можно ожидать чего угодно". Клинцевич отметил, что такое недальновидное решение Польше приведет к усилению напряжения в Европе, особенно если вспомнить выход США из Соглашения о ликвидации ракет малой и средней дальности, пишет РИА Новости.

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