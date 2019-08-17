В Москве ожидается жара до 30 градусов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде, которая ожидает Московский регион на следующей неделе. Так, по прогнозам синоптиков, уже с начала недели в столице начнется потепление, а дожди прекратятся.

В понедельник температура воздуха в дневные часы прогреется до 21-26 градусов тепла, во вторник - до 23-28 градусов, а уже в среду, температура может подняться до 30 градусов тепла, при этом осадков на неделе не ожидается, пишет РИА Новости.