СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321

Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который выполняя рейс Москва-Симферополь из аэропорта Жуковский вынужден был совершить аварийную посадку из-за попадания чаек в двигатели.

Согласно предоставленной информации через две минуты после взлета экипаж пассажирского лайнера сообщил об отказе левого двигателя. Диспетчер аэропорта дал разрешение на возвращение самолета, однако, экипаж принял решение совершить экстренную посадку, так как начала падать мощность и в правом двигателе. Экипаж успешно посадил лайнер на кукурузное поле за пределами аэропорта. Через несколько минут пилоты отправили запрос на скорую помощь и спасательные службы, после чего начали эвакуацию пассажиров.

Известно, что на борту лайнера находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Все кто находился на боту живы, но многие получили травмы различной степени тяжести. Им оказана необходимая медицинская помощь. Также, как сообщалось ранее, все пассажира данного рейса получат материальную помощь в размере 100 тыс. рублей, а экипаж представлен к наградам.

Президент России Владимир Путин принял решение наградить званием Героя России командира и второго пилота, остальных членов экипажа, которые руководили эвакуацией пассажиров, наградить орденами Мужества, пишет РБК.