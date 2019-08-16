Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона пригласили на празднование 75-летия Победы

Отвечая на вопрос журналистов о том, были ли разосланы приглашения мировым лидерам на празднование 75-летия Победы, которое состоится в следующем году, помощник президента Юрий Ушаков рассказал, кому администрация уже направила официальные приглашения. По его словам, официальные приглашения участвовать в торжествах были отправлены президенту США Дональду Трампу, лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Причем американский лидер уже получил приглашение присутствовать на праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы лично от президента России Владимира Путина, во время их встречи на полях саммита большой двадцатки в японской Осаке. Об этом Дональд Трамп сам рассказал журналистам, пообещав серьезно рассмотреть данное предложение, пишет ТАСС.