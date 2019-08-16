На какие мобильные приложение россияне тратят больше всего времени

Компания Mediascope по заказу Forbes провела исследование и выяснила, на какие мобильные приложения в России больше всего тратят время. Согласно полученным данным, первое место по времени проведения занимает игра-головоломка Gardenscapes («три в ряд») от компании Playrix. В нее в среднем россияне играют по 46 минут в день. За ней следует другая подобная игра от компании Playrix - Homescapes, за игрой в которую граждане России проводят порядка 41 минуты в день. Замыкает тройку лидеров программа для чтения электронных книг FBReader. Читают россияне по 40 минут в день.

Тем не менее, по количеству людей, которые пользуются приложениями, первое место занимает мессенджер WhatsApp. Его ежемесячно используют более 32 млн россиян. За ним следует видеохостинг YouTube с 29 млн россиян, которые ежемесячно просматривают с его помощью видеоролики. За ними следуют социальные сети «ВКонтакте» и Instagram, а также «Яндекс.Навигатор», пишет РБК.