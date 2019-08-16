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Студентка воссоздает лицо женщины друида железного века

16.08.2019 18:39
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Студентка воссоздает лицо женщины друида железного века

Карен Флеминг, студентка магистратуры по криминалистическому искусству и лицевой идентификации из Университета Данди, воссоздала голову женщины, предположительно родом из Сторноуэй, на острове Льюис. Трехмерная восковая реконструкция изображает беззубую женщину по прозвищу «Хильда», которая, как полагают, достигла шестидесятилетнего возраста, что само по себе впечатляет.

«Хильда была восхитительным персонажем для воссоздания»,- говорит Карен.

Из черепа видно, что она была беззубой перед смертью, что неудивительно, если учесть диету народа в то время, но было впечатляющим, как долго она жила. Ожидаемая продолжительность жизни женщины в это время составляла примерно 31 год, но сейчас считается, что более продолжительная жизнь в железном веке свидетельствует о привилегированном происхождении.

«Невозможно точно знать, когда она умерла, так как мы не смогли определить дату черепа, но, предполагая, что информация в журнале с 1833 года верна, Хильда скончалась в любое время между 55 до 400 годом и имела кельтское происхождение. Я думаю, что она выглядит как и многие пожилые женщины, которых я встречал в своей жизни», - продолжает она.

Тщательно воспроизводя черты воска, Карен сказала, что в этом году жаркая погода почти растопила Хильду, прежде чем она вернулась к жизни.

«Забавно говорить это сейчас, но мне приходилось хранить части Хильды, такие как уши, смоделированные воском, в холодильнике большую часть лета. Как студентка, которая ездит на работу из Эдинбурга, я часто возила ее в машине, пристегнутой на пассажирском сиденье. Я уверен, что это зрелище, которое прохожие не забудут увидеть».

Хильда будет демонстрироваться в этом году на Masters Show - одной из самых ярких выставок художественного таланта в Шотландии. Более 80 студентов продемонстрируют свои работы в течение недели, которая проходит с пятницы 16 по воскресенье 25 августа.

Хильда была воссоздана из древнего черепа, хранящегося в Музее анатомии Эдинбургского университета, и описана как один из шести «Друидов Гебридских черепов», представленных Френологическому обществу Эдинбурга в 1833 году, пишет phys.org.

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