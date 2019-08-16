Большинство пассажиров самолета А-321 передумали лететь в Симферополь

Больше половины пассажиров, направлявшихся в Симферополь на авиалайнере Airbus A-321, после экстренной посадки передумали лететь в Крым.

Уточняется, что 154 из 226 человек не захотели лететь в Симферополь, один пассажир находится в больнице, а остальных отправили в Крым рейсами из Жуковского и Домодедово.

Инцидент произошел 15 августа. Из-за отказа двух двигателей самолета, пришлось совершить аварийную посадку воздушного судна в поле в Подмосковье. Эксперты отметили, что пассажирам очень повезло, что они приземлились на кукурузу с полными баками, потому что она снизила риск возникновения искр и обеспечила скольжение самолета, пишет РИА Новости.