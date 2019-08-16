Второго пилота экстренно севшего А-321 в Подмосковье госпитализировали

Второй пилот аварийно севшего самолета Airbus А-321 в кукурузном поле Георгий Мурзин сейчас находится в больнице с сильными ушибами груди.

На брифинге в Екатеринбурге Кирилл Скуратов, коммерческий директор «Уральских авиалиний», заявил, что с ушибами груди был госпитализирован второй пилот самолета, но волноваться не стоит, с ним все будет хорошо.

Отмечается, что в связи с этим чрезвычайным происшествием 74 человека обратилось за медицинской помощью, передает РИА Новости.