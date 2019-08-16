Командир аварийно севшего А-321 принес извинения пассажирам

Дамир Юсупов, командир жестко севшего самолета «Уральских авиалиний», признался, что чувствует вину перед пассажирами, поэтому извинился перед ними за то, что не доставил их в Симферополь. Пилоту удалось побеседовать с некоторыми пассажирами. Также командир пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и не бояться летать. Об этом Юсупов рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Командир добавил, что не почувствовал страха, когда осознал, что два двигателя самолета отказали, подчеркнув, что перед собой он увидел кукурузное поле и надеялся на более-менее мягкую посадку. Кроме того, Юсупов высоко оценил действия бортпроводников, отметив их слаженную, профессиональную и быструю работу. Они оперативно отреагировали на происшествие, быстро сообразили открыть дверь, выполнили все необходимые инструкции, за что все пассажиры были им очень благодарны. Командир считает, что профессиональные и слаженные действия всех членов экипажа позволили свести количество пострадавших к минимуму.

В конце Юсупов сказал, что стесняется той популярности, которую получил после аварии, передает РИА Новости.