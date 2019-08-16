Медведев поручил Минтрансу подготовить документы по награждению экипажа А-321

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев дал поручение Минтрансу по подготовке документов для награждения экипажа авиалайнера А-321, который вынужден был совершить аварийную посадку в поле в Московской области.

Премьер добавил, что благодаря действиям экипажа удалось предотвратить катастрофу и гибель людей, поэтому они заслуживают наивысшей оценки. По итогам разбирательства этого инцидента стоит подготовить документы о том, чтобы их предоставить к государственным наградам, – сказал Медведев.

Накануне в Росавиации сообщили, что экипаж авиалайнера Airbus A-321 представят к наградам, пишет «Интерфакс».