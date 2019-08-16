В России хотят ввести штраф за выгул опасной собаки без намордника
Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предлагает начать штрафовать владельцев потенциально опасных собак, если они будут выгуливать их без поводка и намордника.
Он заметил, что в утвержденном законе «О жестоком обращении с животными» сказано, как и где можно гулять с разными породами собак, но санкций за правонарушения в нем не предусматриваются. Аманлиев считает, что, если при выгуле потенциально опасного животного существует объективная угроза здоровью и жизни человека, тогда нужно за нарушение установленных правил установить административную ответственность в отношении владельца этой собаки. Уточняется, что за нарушение запрета гулять с такими породами собак без намордника и поводка он предлагает ввести отдельную статью, пишет «Известия».
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Только ЗА ! Ещё надо разрешение как на владение оружием для таких собак .