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Пилот аварийно севшего A-321 в Подмосковье вернулся домой в Екатеринбург

16.08.2019 11:29
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Пилот аварийно севшего A-321 в Подмосковье вернулся домой в Екатеринбург

Дамир Юсупов, командир самолета А-321, совершившего экстренную посадку в поле, вернулся в родной город Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе организации «Уральские авиалинии». Представитель авиакомпании уточнил, что все пилоты этого рейса вернулись домой и сейчас отдыхают.

Предположительно, из-за столкновения со стаей чаек, самолет был вынужден совершить экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, так как отказали двигатели. После этого инцидента Юсупов заявил, что вовсе не считает себя героем, потому что он выполнял свой долг, пишет ТАСС.

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Командир экстренно севшего А-321 на кукурузном поле отказался считать себя героем
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