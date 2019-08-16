РФ сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

По информации американского Министерства финансов, РФ в июне вложила в госдолг Соединенных Штатов Америки $10,8 миллиарда, сохраняя тенденцию снижения.

Уточняется, сумма вложений по долгосрочным облигациям была равна $5,296 миллиарда, а по краткосрочным – $5,552 миллиарда. В мае этот размер составил $12 миллиардов, а вот максимальная сумма вложений в госдолг Америки наблюдалась в октябре 2010 года – $176,3 миллиарда.

Тенденцию снижения вложений в американские гособлигации Россия сохраняла весь 2018год. В итоге РФ перестала входить в число 33 крупнейших держателей госдолга. Япония заняла верхнюю строчку в этом списке, далее идут Китай и Великобритания, сообщает РИА Новости.