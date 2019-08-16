Бобков оценил план Зеленского по «возвращению» Крыма

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков считает создание украинского плана по возвращению полуострова полной бессмыслицей и актом популизма. Он заявил, что подобные попытки Киева вызывают иронию, лучше бы Украина показала готовность урегулировать военный конфликт в ДНР и ЛНР, а также выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом.

Бобков добавил, что сейчас Украина не демонстрирует каких-либо конструктивных действий и вместо создания стратегии по возвращению Крымского полуострова он посоветовал киевским властям задуматься над развитием своей страны и недопущением политического раскола внутри государства.

Ранее появилась информация о том, что Киев занимается созданием стратегии по возвращению Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса, передает РИА Новости.