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Минтранс рассматривает вариант создания сети высокоскоростных магистралей

16.08.2019 08:13
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Минтранс рассматривает вариант создания сети высокоскоростных магистралей

Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что в ведомстве рассматривается вариант создания сети высокоскоростных магистралей.

По словам Дитриха, в министерстве транспорта считают, что, возможно, России нужны будут не только питерские высокоскоростные магистрали, но и краснодарские. Также допускается, что потребуется создание ВСМ в западном направлении.

Министр добавил, что опыт зарубежных стран продемонстрировал плюсы подобной разветвленной сети магистралей для поддержания развивающихся районов страны. По мнению Дитриха, целесообразно начать строительство сразу нескольких проектов в этой сфере.

Ранее, в апреле 2019 года, стало известно, что президент России Владимир Путин одобрил создание ВСМ в направлении Москва – Санкт-Петербург. По предварительным оценкам строительство этой высокоскоростной магистрали оценивается в 1,5 тлрн рублей, передает ТАСС.

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