Тайваньский уфолог обнаружил исчезнувшую Атлантиду во время трансляции МКС

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг в статье на своем веб-сайте ufosightingsdaily.com сообщил о том, что во время прямой трансляции с Международной космической станции не раз замечал одни и те же структуры, расположенные под толщей океанских вод. После того как исследователь изучил запись трансляции он убедился в том, что под водой находятся древние руины. По словам Уоринга, это может быть потерянный город Атлантида.

«Посмотрите видео, вы можете увидеть отражение солнца от поверхности воды и длинный белый след, который является исчезнувшим городом» – заявил уфолог

Он также отметил, что поглощенные океаном древние строения имеют сотни км в поперечнике.

Правда, где именно расположены руины легендарной Атлантиды исследователь интернет-сообществу так и не рассказал.