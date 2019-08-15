В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

На Украине создали рабочую группу, которая непосредственно займется возвращением Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса в состав Украины. Об этом рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

Он сообщил, что группа уже начала работу, но свои первые инициативы представит в следующем году. Тем не менее известно, что планируется создать некую "концепцию переходного правосудия", которая будет основана на нормах и принципах международного гуманитарного и международного уголовного права.

Также, Рябошапка рассказал о планах группы ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, который был подписан около 20 лет назад, пишет РИА Новости.