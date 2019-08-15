Бизнесмены Турции просят ограничить систему "все включено" в отелях

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), представители Торгово-промышленных палат (ТПП) турецких курортов Сиде и Аланья просят пересмотреть систему "все включено" в отелях. С такой просьбой они обратились к властям Турции. Представители ТПП подчеркнули, что из-за данной системы бизнесмены, которые работают в туристическом секторе теряют прибыль, так как туристы, приезжая в отели с данной системой, в основном, из них не выходят, и поэтому не тратят деньги и не покупают товары у местного бизнеса, пишет РБК.

Вместе с тем, как сообщает АТОР, данная тема поднимается уже не в первый раз. Представители отелей не раз комментировали заявления о том, что система "все включено" негативно влияет на бизнес в туристической сфере. Они отмечают, что бизнес терпит убытки из-за повышения стоимости отдыха в Турции. Так, по словам представителя отелей, на российском рынке стоимость размещения выросла в среднем на 20-30%, пишет РБК.