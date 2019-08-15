Международные резервы России за неделю увеличились на $10,2 млрд

Международные резервы РФ увеличились на $10,2 млрд по сравнению с прошлой неделей. Такая информация поступила от Центрального банка России на 9 августа 2019 года. Так, в настоящее время общий объем международных резервов страны равен $527,1 млрд. Причем данный показатель уже десятую неделю подряд держится выше $500 млрд - целевого уровня, который ранее установил Банк России. Согласно мнению экспертов регулятора, увеличение международных резервов произошло из-за положительной переоценки, монетизации золотого запаса, а также приобретения валюты в рамках бюджетного правила, пишет ТАСС.