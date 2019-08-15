Саммиты ШОС и БРИКС перенесены из Челябинска в Петербург

Саммиты БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые должны были пройти в Челябинске в 2020 году, перенесены в Санкт-Петербург. Такое решение принял глава России Владимир Путин. Вместе с тем, все остальные мероприятия, которые запланированы в рамках председательства РФ в вышеназванных организациях, пройдут именно в Челябинске. Президент сообщил, что принимая решение о проведении мероприятий в двух городах, он планирует увеличить число их участников, пишет РБК.