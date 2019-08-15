На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе

Как сообщает DSA, на севере Норвегии в воздухе ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод. Уточняется, что показатели йода – незначительные, а также для анализа были взяты образцы с 9 по 12 августа 2019 года.

На данный момент нельзя однозначно сказать, связаны ли эти полученные показатели с инцидентом, произошедшем на военном полигоне под Архангельском, или нет. Возможно, радиоактивный йод попал в воздух из производственных помещений Норвегии.

Ранее сообщалось, что после чрезвычайного происшествия на полигоне в Северодвинске наблюдалось повышение уровня радиации в 4-16 раз, пишет «Газета.Ru».