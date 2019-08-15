В Северной Атлантике поймали акулу, которой 512 лет

В Северной Атлантике ученые обнаружили акулу, которой, по предварительным оценкам, 512 лет, предположительно она родилась в 1505 году. Отмечается, что пойманная рыба, возможно, является самой старой среди всех позвоночных.

По данным The Sun, эта рыба относится к виду гренландских или полярных акул, которые вырастают примерно на один сантиметр за год. Кроме того они считаются самыми долгоживущими, у которых средний возраст составляет примерно 272 года.

Уточняется, что длина пойманной акулы около 5,4 метра, а ее возраст определен с помощью радиоуглеродного анализа хрусталика глаза.

Ученые планируют провести генетический анализ этой рыбы для того, чтобы побольше узнать о генах гренландской акулы, которые отвечают за продолжительность жизни. Полученные данные хотят использовать для сохранения этого вида, передает НТВ.