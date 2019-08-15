Подсчитаны возможные потери Соединенных Штатов Америки от эскалации в торговой войне

Лоу Фэн, сотрудник Института количественной и технической экономики при Академии общественных наук КНР, считает, что введение новых пошлин на импорт товаров из Пекина в Соединенные Штаты Америки отрицательно скажется на экономике страны, замедлив ее рост на 0,06 п.п. Об этом говорится в китайском издании China Daily.

Фэн рассказал, что введение новых десятипроцентных пошлин на ввозимые в США товары из Китая, общей стоимостью примерно $300 миллиардов, приведет к тому, что в Америке рост экономики замедлится на 0,06 п.п., индекс потребительских цен увеличится на 0,16 п.п., а социальное обеспечение сократиться на $8,2 миллиарда.

Гуань Тао, экономист Уханьского университета, заявил, что введение дополнительных пошлин, прежде всего, навредит американским потребителям и международной репутации Соединенных Штатов.

Дональд Трамп с 1 сентября планирует вводить десятипроцентные пошлины на товары из КНР общим годовым объемом $300 миллиардов, однако до 15 декабря временно некоторая китайская продукция будет исключена из этого списка – ноутбуки, смартфоны, игровые консоли, ряд марок одежды и обуви, передает «Lenta.ru».