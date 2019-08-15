Власти Подмосковья уверены, что свалки не стали причиной наличия чаек вблизи аэропорта

Дмитрий Куракин, зампред правительства Московской области, министр экологии и природопользования Московской области, сообщил, что на несанкционированной свалке, образованной около аэропорта Жуковский, никакие птицы не обитают.

Куракин рассказал, что в 14 км от этого аэропорта находится ближайший мусорный полигон «Сафоново». Он отметил, что свалка закрыта с 2012 года, а значит, уже много лет никакие отходы туда не завозятся и, естественно, нет кормовой базы для птиц. Куракин добавил, что этот полигон безопасен и укрыт грунтами, поэтому здесь нет больших скоплений. Также он подчеркнул, что птицы, постоянно обитающие на свалках, никогда не улетают от них далеко, в то время как место инцидента с самолетом находится слишком далеко от «Сафоново».

Ранее из-за попадания чайки в турбину у самолета Airbus А-321 загорелся двигатель, и он был вынужден совершить экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, передает «Коммерсантъ».