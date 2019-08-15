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Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок

15.08.2019 15:34
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Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сообщил, что он до конца 2019 года ожидает снижение ставок по ипотечным кредитам. Также российский глава отметил, что он рассчитывает и на снижение инфляционного уровня.

Напомним, что ранее Владимир Путин принял законопроект, согласно которому многодетные семьи могут рассчитывать на компенсации по ипотечным кредитам, сообщает «Газета.Ru».

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