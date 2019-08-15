Росстат за 2019 год зафиксировал вторую дефляцию

Росстат сообщил, что потребительские цены за предыдущую неделю уменьшились на 0,1%. Подчеркивается, что в стране за 2019 год встречается вторая недельная дефляция.

Нулевой уровень инфляции наблюдался с 6 по 12 августа, а с начала текущего года она набрала 2,6%, в годовом выражении ее уровень составил примерно 4,5%.

Ранее резкое уменьшение инфляционного уровня отмечало Министерство экономики РФ. В годовом выражении рост потребительских цен на 15 июля 2019 года понизился до 4,5%. Еще раньше ЦБ заявил, что в июне годовая инфляция замедлилась на 0,4 п. п., достигнув отметки 4,7%. Регулятор считает, что это связано со снижением стоимости плодовоовощной продукции в стране.

Отмечается, что Центральный Банк России по результатам 2019 года прогнозирует инфляцию на уровне 4,2%-4,7%. В Минэкономики считают, что этот показатель немного завышен и годовая инфляция составит 4,3%, сообщает «Коммерсантъ».