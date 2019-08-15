Путин отказался отдать операторам частоты для развития 5G

Сегодня стало известно, что глава Российской Федерации Владимир Путин отказался от расчистки используемых частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения, потому что сейчас Министерство обороны и компания «Роскосмос» пользуются этим диапазоном частот. Уточняется, что раннее в Совете безопасности отказались от расчистки этих частот, позднее на это решение Путин наложил резолюцию «Согласен».

Эту информацию подтвердило четыре источника: работник профильного ведомства, специалист оператора связи, сотрудник телекоммуникационной компании и знакомый прочих участников обсуждения сети пятого поколения в России. Два источника добавило, что невозможно одновременно обслуживать ведомства на существующей частоте и развивать сеть 5G, передает «Известия».