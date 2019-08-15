Минтранс разработал новую методику по установке дорожных камер

Министерство транспорта Российской Федерации разработало новую методику по установке видеокамер вдоль автомобильных дорог. Этот проект будет называться «Методики определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД». Подчеркивается, что по новому проекту место размещения камер видеофиксации будет выбираться не для поступления в бюджет денежных средств от оплаты штрафов, а для повышения безопасности дорожного движения.

Помимо этого владельцам автомобильных дорог дали рекомендации разместить на официальном портале информацию о том, где именно располагаются камеры фиксации, включая муляжи. Если в зоне контроля количество нарушений снижается на 80%, тогда рекомендуется переставить камеры на другое место, а их заменить муляжами.

Уточняется, что этот проект должны принять в декабре 2019 года. Всего на автомобильных дорогах России размещено 10,8 тыс. стационарных и 3,9 тыс. передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, пишут «Известия».