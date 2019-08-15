Россияне назвали размер справедливой заработной платы

Согласно данным проведенного исследования, россияне считают, что уровень справедливой заработной платы за месяц должен составлять 66 тысяч рублей. Соответствующий опрос проводился в 39 населенных пунктах страны. По имеющимся данным стало известно, что мужчины оплату труда в размере 68,6 тысяч рублей считают достойной, а женщины – в 64,2 тысяч рублей.

Уточняется, что наиболее высокий справедливый уровень зарплаты за месяц зарегистрирован в Москве – 99 тысяч рублей, далее идут Санкт-Петербург и Владивосток – 77 тысяч рублей, а третье место занял Хабаровск – 75 тысяч рублей.

Наиболее низкий показатель справедливой заработной платы был зарегистрирован в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани, где оплата труда за месяц составила около 58 тысяч рублей, а в Волгограде и Ярославле – 59 тысяч рублей.

Подчеркивается, что везде, кроме столицы, уровень справедливой зарплаты выше, чем реальная оплата труда. Самый высокий разрыв, почти в 50%, наблюдается в Грозном, Махачкале, Ульяновске и Севастополе, сообщает «Газета.Ru».