Средний платеж по ипотеке клиента Сбербанка в четыре раза выше планового

Согласно исследованию о рынке потребкредитования, которое провел Сбербанк России, клиенты банка ежемесячно на погашение ипотечного займа тратят в четыре раза больше средств, чем нужно по плану погашения кредита.

В Сбербанке уточнили, что средний платеж по ипотечному займу в четыре раза выше планового, а по потребительским кредитам – в 2,3 раза. Из этих данных следует, что 15-летний ипотечный кредит россияне погашают примерно за 7-8 лет, а 3-летние потребзаймы – за 2 года. В банке добавили, что слухи о закредитованности россиян опровергает существенное повышение уровня досрочного погашения займов за прошедшие два года, пишет ТАСС.