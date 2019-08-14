Причиной спора депутатов Верховной Рады нового созыва стал русский язык

Сообщается, что причиной спора депутатов украинской Верховной рады нового созыва стал русский язык. Перепалка началась из-за того, что Вадим Рабинович, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», свое выступление начал на русском языке. Ирина Геращенко, представитель партии «Европейская солидарность», обвинила в его в несоблюдении украинского законодательства.

Подчеркивается, что после этого инцидента, руководитель партии лидера Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков потребовал от Рабиновича разговаривать на родном языке, однако депутат возразил, добавив, что он не нарушал украинское законодательство, пишет «Газета.Ru».