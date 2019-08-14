В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее. Он уточнил, что холодные потоки перекрыл высотный циклон, который вернет тепло в центральную часть РФ из-за поступающего тропического воздуха.

Сегодня в Москве, отмечают синоптики, температура достигнет отметки +25C, а в Подмосковье – до +26C. Однако завтра в столице ожидается дождь и температура воздуха опуститься до 15-17 градусов выше нуля, но на следующей неделе в Москве опять потеплеет – до +26C.

Голубев добавил, что в Центральном федеральном округе температура достигнет +26C, а в Воронежской, Липецкой областях и в Поволжье воздух прогреется до +34C. Ночью температура опустится до 11-18 градусов выше нуля. Также на севере и западе ЦФО пройдут интенсивные грозовые дожди.

В Свердловской области завтра и послезавтра температура воздуха прогреется до 25-27 градусов выше нуля, а в Крыму – до 36C.