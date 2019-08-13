Кремль прокомментировал акции протеста в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции протеста, которые прошли в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму. Так, в Кремле не считают, что прошедшие митинги являются следствием политического кризиса. Песков подчеркнул, что акции протеста происходят во многих городах и странах. Тем не менее, он подчеркнул, что люди выходят на митинги в том случае, если у них есть те или иные вопросы, которые отслеживают не только в Кремле, но и власти Москвы. Песков выразил уверенность, что все вопросы, с которыми граждане вышли на акции разрешатся.

Также, пресс-секретарь прокомментировал применение силы со стороны правоохранительных органов, которое имело место на акциях. По его словам, в Кремле резко осуждают любые виды насилия, как со стороны правоохранителей, так и в отношении сотрудников полиции, обеспечивающих порядок во время проведения митингов. При этом Песков подчеркнул, что массовые беспорядки, которые происходят во время несогласованного митинга, квалифицируются уже как "организованные беспорядки". Политик отметил, что оценивать случаи применения силы со стороны сотрудников полиции, также, как и случаи неповиновения властям будет суд, пишет ТАСС.