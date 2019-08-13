Хасис объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, объяснил, почему ставки на кредиты в Чехии гораздо ниже, чем в России.

По его словам, чешский банк функционирует в условиях макроэкономики другого государства, а также включает инфляционные риски, ставки рефинансирования и прочие особенности.

Хасис отметил, что заемщиков в Чехии, по большей части, финансируют чешские вкладчики. Также низкие ставки на кредиты здесь возможны и благодаря низким ставкам по депозитам/вкладам в Европе, в том числе и в Чехии. Помимо этого, добавил Хасис, в ЕС уровень инфляции гораздо ниже, чем в России, например, за последние пять лет инфляция в РФ составила примерно 7,2%, а в Чехии – 1,5%, пишет РИА Новости.