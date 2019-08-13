Сын Порошенко на русском рассказал о любви к родному языку

Михаил Порошенко, сын экс-главы Украины, рассказал о том, что в обыденной жизни он использует русский язык. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua».

Однако Михаил считает, что все таки нужно общаться на украинском языке. Он добавил, что родители не заставляют его разговаривать на родном языке, но просят все-таки общаться на украинском.

По словам Михаила Порошенко, большинство его знакомых использует именно русский язык, однако, несмотря на это, он всем сердцем любит родной язык, передает «Газета.Ru».