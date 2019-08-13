Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Антон Кориневич, представитель главы Украины Владимира Зеленского, прокомментировал заявление российского правительства, по которому крымчане имеют полное право пользоваться пресной водой из Днепра.
Кориневич уверен, что Киев в праве перекрыть канал, поставляющий воду из Днепра в Крым. По его мнению, жителям этого региона хватит воды, которая есть на полуострове.
Представитель добавил, перекрыто было технологическое сооружение, находящееся на украинской территории, а не русло Днепра, причем эта речка не течет на полуострове.
Ранее вице-премьер Крыма Георгий Мурадов заявил, что регион имеет полное право на поставку пресной воды с Украины из Днепра, потому что исток реки находится на территории России, передает «Газета.Ru».
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